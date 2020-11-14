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Раскрыт эффективный способ, чтобы очки не запотевали при ношении маски

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Пандемия коронавируса, а вместе с ней и введенные меры безопасности, серьезно осложнили жизнь людей, которые носят очки.

Использование маски стало обязательным условием входа в любой магазин, торговый центр, организацию и при посадке в общественный транспорт.

Люди с плохим зрением и раньше испытывали серьезные проблемы. Очки при перепаде температур при входе в теплое помещение с холодной улицы быстро запотевали. Ношение маски лишь осложнило жизнь данной категории людей.

Ведь теперь очки стали запотевать гораздо чаще и сильнее. Даже на улице. Связано это с тем, что теплый выдыхаемый воздух из-за особенностей прилегания маски устремляется вверх к линзам. Они быстро запотевают. Снимать очки, чтобы протереть их - сложно. Ведь для этого надо избавиться от маски, которая фиксируется на ушах.

Спасались от напасти по-разному. Кто-то использовал специальные средства от запотевания купленные в магазинах, некоторые самостоятельно готовили растворы с использованием уксуса и лимона. Но все они имели лишь кратковременный эффект.

В сети советовали использовать даже старые «бабушкины» методы, когда линзы следует натирать хозяйственным мылом, глицерином или пастой. Но все они могут серьезно повредить поверхность стекол, особенно если на них нанесено антибликовое покрытие.

Способ избавления от запотевания все-таки нашли. Он оказался одновременно простым и эффективным. Один из блогеров на своем канале в рекомендательной сети Дзен показала, как следует использовать медицинскую маску, чтобы очки практически не потели.

Все дело в маленькой хитрости. При надевании маски надо перекрутить резинки на ушах. Тогда по бокам медицинского изделия образуются своеобразные каналы, по которым теплый выдыхаемый воздух будет выходить наружу, а не устремляться наверх к очкам.

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Гость||

Тогда по бокам медицинского изделия образуются своеобразные каналы, по которым теплый выдыхаемый воздух будет выходить наружу, а не устремляться наверх к очкам.

Также и вдыхаемый воздух пойдет по пути наименьшего сопротивления. Тогда маска вообще теряет всякий смысл, если только как намордник!

Имя: Гость
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