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Путин подписал секретный план обороны нашей страны

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Поздно вечером в пятницу, 13 ноября, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал секретный документ.

Речь идёт о новом плане обороны России. Документ вступит в силу с 1 января 2021 года. Он рассчитан на следующие четыре года - с 2021-го до 2025-го.

"Ввести с 1 января 2021 года в действие план обороны Российской Федерации на 2021-2025 годы", - говорится в тексте указа.

Согласно заявлению пресс-службы Кремля, документ вводится "в целях осуществления мероприятий в области обороны". Иные подробности не сообщаются, так как сам план обороны является секретным.

Допуск к содержанию документа имеет лишь ограниченное число лиц, которое определено другими правовыми актами. Первый в истории план обороны России (с 2016 по 2020 год) был утверждён в январе 2013 года.

В старом документе были прописаны потенциальные угрозы безопасности и риски страны, а также обозначены векторы развития Вооружённых сил РФ, программ вооружения, мобилизационной подготовки и территориальной обороны. Он действовал на протяжении четырех лет.

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