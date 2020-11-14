Причиной разлада между Полищук и Жванецким стали домогательства

14.11.2020 | 13:55

Известно, что сатирик был крайне любвеобилен. В жизни Михаила Жванецкого было много женщин. Поговаривают, что юморист пытался соблазнить актрису Любовь Полищук.

О том, что сатирик имел виды на артистку, журналистам рассказал писатель Варлен Стронгин. По словам литературного деятеля, 19-летняя Любовь Полищук, приехав в Москву, планировала выступать на эстраде. Статную красавицу сразу приметил Михаил Жванецкий. Он вызвался писать молодой артистке программу.

"Однажды они пошли в ресторацию, выпили и Михаил полез к ней под юбку", – говорил о грязных домогательствах сатирика коллега.

Полищук не растерялась. Любовь схватила руку Михаила и положила ее ему на колено. Жванецкий не смог перенести отказа. Работать с артисткой он перестал. На эстраду Полищук так и не попала.

Стронгин отмечал, что его коллега был очень жадным. Жванецкий, пригласив Полищук в ресторан, привел с собой друзей из Одессы, чтобы не платить самому.

О прижимистости юмориста свидетельствовала и одна из его жен. По словам женщины, за всю жизнь Жванецкий сделал их общей дочери только один подарок – транзистор. Интересно, что сам Жванецкий никогда не скрывал, что живет только ради денег.

"А знаете, за что его Райкин из театра выгнал? Ведь он одни и те же тексты продавал разным артистам!" – говорил Варлен Стронгин.

Напомним, у Михаила Жванецкого пять детей от разных женщин. Только один из отпрысков звезды родился в официальном браке.