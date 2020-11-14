Сетевое издание|18+|Суббота|14 ноя 2020|18:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

«Очень хочется пожить»: Армен Джигарханян не хотел признавать происходящее

Печать

Россиян постигла ужасная новость – умер Армен Джигарханян. Перед смертью актер регулярно произносил одни и те же слова.

Близкий человек Армена Джигарханяна сообщил о том, что накануне смерти артист не хотел признавать, что его дни сочтены. Он находился в сознании и мог разговаривать, хотя три последних дня его почки совсем не работали. 12 ноября легендарный актер не пожаловался другу Артуру Согоманяну на тяжелое состояние, но понимал, что его жизнь подходит к концу и с этим ничего не поделаешь.

Медсестра Людмила буквально жила у постели больного артиста и часто слышала от него одну и ту же фразу. "Очень хочется пожить", – заявлял ей Армен Джигарханян с искренней надеждой на чудо.

По словам друга легендарного актера, он так ценил жизнь, что не мог смириться с ее угасанием, а жизнь, в свою очередь, не отпускала его до последнего момента. У Армена Джигарханяна был целый комплекс заболеваний, который привел к серьезным проблемам с почками. С середины октября 2020 года мужчина находился в больнице, но еще до стационарного лечения испытывал трудности после употребления воды и сильно опухал. В больнице каждые три дня ему делали процедуру по очищению крови от токсических веществ через специальный аппарат.

Вся страна скорбит о потере талантливого артиста, 14 ноября умер Армен Джигарханян. Он скончался в возрасте 85 лет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте