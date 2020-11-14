«Очень хочется пожить»: Армен Джигарханян не хотел признавать происходящее

14.11.2020 | 17:11

Россиян постигла ужасная новость – умер Армен Джигарханян. Перед смертью актер регулярно произносил одни и те же слова.

Близкий человек Армена Джигарханяна сообщил о том, что накануне смерти артист не хотел признавать, что его дни сочтены. Он находился в сознании и мог разговаривать, хотя три последних дня его почки совсем не работали. 12 ноября легендарный актер не пожаловался другу Артуру Согоманяну на тяжелое состояние, но понимал, что его жизнь подходит к концу и с этим ничего не поделаешь.

Медсестра Людмила буквально жила у постели больного артиста и часто слышала от него одну и ту же фразу. "Очень хочется пожить", – заявлял ей Армен Джигарханян с искренней надеждой на чудо.

По словам друга легендарного актера, он так ценил жизнь, что не мог смириться с ее угасанием, а жизнь, в свою очередь, не отпускала его до последнего момента. У Армена Джигарханяна был целый комплекс заболеваний, который привел к серьезным проблемам с почками. С середины октября 2020 года мужчина находился в больнице, но еще до стационарного лечения испытывал трудности после употребления воды и сильно опухал. В больнице каждые три дня ему делали процедуру по очищению крови от токсических веществ через специальный аппарат.

Вся страна скорбит о потере талантливого артиста, 14 ноября умер Армен Джигарханян. Он скончался в возрасте 85 лет.