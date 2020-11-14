Лукашенко решил не передавать власть преемникам

14.11.2020 | 02:42

В пятницу, 13 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал громкое заявление во время пресс-конференции.

По словам лидера государства, он не готовил своих сыновей себе в преемники. "Ни один мой сын не будет после меня президентом. Ни один!" - заявил Лукашенко в интервью СМИ некоторых стран ближнего зарубежья.

Фрагменты выступления президента Белоруссии показал в своем эфире телеканал "Россия-1".

Имея в виду запланированную в стране конституционную реформу, Лукашенко заметил, что он сам не останется на посту главы государства: "И пять лет я не буду [президентом], исходя из той конструкции, которую я пытаюсь выстроить".

Тем временем белорусская оппозиция инициировала процесс "Народного обвинения" в отношении президента Александра Лукашенко и его "террористической группировки".

Как заявила лидер оппозиции Светлана Тихановская, каждый гражданин Белоруссии сможет принять участие в "Народном трибунале", то есть, "захватить и принудительно доставить в орган власти лицо, застигнутое при совершении преступления".