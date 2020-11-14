Интоксикация: Дмитрий Хрусталев введен в состояние искусственной комы

Нерадостные новости приходят о состоянии известного шоумена Дмитрия Хрусталева.
Напарник Ивана Урганта по шоу «Вечерний Ургант» в субботу, 14 ноября, оказался в больнице. Первоначально сообщалось, что ведущий Первого канала госпитализирован с подтвержденным диагнозом коронавирус.
Сотрудники больницы №40 Курортного района Санкт-Петербурга не стали опровергать информацию о госпитализации телеведущего Дмитрия Хрусталева, а по поводу диагноза порекомендовали обратиться к родным шоумена.
«А мы здесь при чем? Обращайтесь к родственникам», — заявили в больнице журналистам издания NN.
Знакомые Хрусталева отметили, что для них госпитализация шоумена стала полной неожиданностью. Одна из подруг Дмитрия рассказала журналистам, что ведущий регулярно проходил тесты на COVID-19 и они ничего не выявляли.
Поздно вечером Telegram-канал Mash сообщил, что Хрусталев находится в реанимации и введен в состояние искусственной комы. Якобы у Дмитрия сильная интоксикация и врачи хотят очистить организм ведущего, а затем вывести его из комы.
Ранее Хрусталев признавался, что было время, когда он злоупотреблял алкоголем. В октябре вышло интервью комика с журналисткой Ириной Шихман для YouTube-канала «А поговорить?». Тогда он рассказал о своих проблемах с алкоголем. Соведущий шоу «Вечерний Ургант» признался, что страдал от зависимости и она мешала ему жить.
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