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Его довели: Домогаров назвал причину ухода Джигарханяна

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Армен Джигарханян скончался в возрасте 85 лет. Коллега покойного артиста объявил о том, что привело мужчину к смерти.

Актер Александр Домогаров поддерживал дружеские отношения с Арменом Джигарханяном. Звезда сериала "Бандитский Петербург" решила, что кончина артиста связана с сильными переживаниями усопшего.

Знаменитость уверена, что смерть легенды советского кинематографа приблизили сложные дни, которые выпали долю народного артиста.

"Одна жена, любовница, скандалы, ток-шоу, раздел имущества, упадок театра, его 85-летнее сердце просто не выдержало", – выразился мужчина о покойном коллеге. Александр уверен, что незадолго до кончины Армен переживал слишком частые и хлопотливые душевные передряги, из-за которых не смог сохранять себя в тонусе. По словам актера, покойного артиста довела бурная личная жизнь. Домогаров убежден, что усопший обладал отличной кавказской наследственностью, благодаря которой он мог прожить еще немало времени.

В последнее время Армен Джигарханян испытывал серьезные проблемы со здоровьем, часто лежал в больницах. Ситуацию усугубляла самоизоляция из-за пандемии коронавируса. Перед смертью у знаменитости обострилась гипертония. 14 ноября легендарный актер ушел из жизни. Артур Согомонян, который входил в близкое окружение Армена Джигарханяна, сообщил, что сердце артиста остановилось в шесть утра.

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Источник — dni.ru
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