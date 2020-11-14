Джигурда сравнил запевшую Волочкову с безголосой Орбакайте и напророчил ей успех

14.11.2020 | 16:38

Никита Джигурда защитил музыкальное творчество своей подруги Анастасии Волочковой. Мужчина сделал заявление о способностях Кристины Орбакайте.

В Сети широко обсуждают новое амплуа Анастасии Волочковой – балерина готовится стать поп-звездой. Недавно она записала новую песню "На дне", мнения о которой разделились. Пока хейтеры готовили изощренные комментарии к вокальным способностям светской львицы, Никита Джигурда заявил о том, что его подругу ждет небывалый успех в качестве певицы.

Скандальный артист отметил, что не все звезды эстрады стали популярными благодаря профессионально поставленному голосу. Он заявил, что в начале карьеры Кристина Орбакайте считалась безголосой, но благодаря усердию и труду она смогла удержаться на сцене. Мужчина убежден, что научно-технический прогресс позволяет представить музыкальное творчество любого человека в привлекательном звучании.

Не забыл Никита Джигурда и об Ольге Бузовой. Артист вспомнил, что люди выходили из зала во время ее выступлений. Джигурда уверен, что Анастасия Волочкова такая же старательная и работящая, как и Ольга Бузова, поэтому ее ждет успех на певческом поприще. По словам актера, карьера начинающей певицы во многом зависит от энергетики и личностного потенциала.

Артист отметил, что был свидетелем того, как балерина вживую демонстрировала вокальные способности. В то время он участвовал со светской львицей в совместном проекте. Никита Джигурда считает, что Анастасия Волочкова замечательно поет.