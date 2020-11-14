Сетевое издание|18+|Суббота|14 ноя 2020|16:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Джигурда сравнил запевшую Волочкову с безголосой Орбакайте и напророчил ей успех

Печать

Никита Джигурда защитил музыкальное творчество своей подруги Анастасии Волочковой. Мужчина сделал заявление о способностях Кристины Орбакайте.

В Сети широко обсуждают новое амплуа Анастасии Волочковой – балерина готовится стать поп-звездой. Недавно она записала новую песню "На дне", мнения о которой разделились. Пока хейтеры готовили изощренные комментарии к вокальным способностям светской львицы, Никита Джигурда заявил о том, что его подругу ждет небывалый успех в качестве певицы.

Скандальный артист отметил, что не все звезды эстрады стали популярными благодаря профессионально поставленному голосу. Он заявил, что в начале карьеры Кристина Орбакайте считалась безголосой, но благодаря усердию и труду она смогла удержаться на сцене. Мужчина убежден, что научно-технический прогресс позволяет представить музыкальное творчество любого человека в привлекательном звучании.

Не забыл Никита Джигурда и об Ольге Бузовой. Артист вспомнил, что люди выходили из зала во время ее выступлений. Джигурда уверен, что Анастасия Волочкова такая же старательная и работящая, как и Ольга Бузова, поэтому ее ждет успех на певческом поприще. По словам актера, карьера начинающей певицы во многом зависит от энергетики и личностного потенциала.

Артист отметил, что был свидетелем того, как балерина вживую демонстрировала вокальные способности. В то время он участвовал со светской львицей в совместном проекте. Никита Джигурда считает, что Анастасия Волочкова замечательно поет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте