Чрезмерную любовь к сериалам признали опасной для здоровья

14.11.2020 | 08:58

Неограниченный просмотр сериалов в период самоизоляции может быть опасен, считают психологи. На нервную систему оказывается слишком большая нагрузка.

В условиях ограничений связанных с пандемией COVID-19 многие нашли отдушину в многосерийных картинах. Кажется, что запойный просмотр сериалов поможет получить новые эмоции и впечатления, которые стали недоступны в домашнем заточении. Между тем специалисты считают, что такой режим может серьезно навредить здоровью

По словам преподавателя Московского государственного психолого-педагогического университета Нины Чупраковой, чрезмерное увлечение кино грозит развитием депрессивного состояния. Пока человек увлеченно следит за сюжетом его нервная система, сознание, психика испытывают нагрузку. Психоэмоциональные и физиологические ресурсы растрачиваются.

"Вы получите нервно-психическое истощение", – заметил эксперт. Обязательно необходимо восстанавливать силы. Сделать это можно за счет другой деятельности. Психолог призвал разнообразить день общением и физическими упражнениями. Важную роль также играет правильное питание.

Специалист не рекомендует смотреть сериалы в начале трудового дня и перед сном. Сюжет картины может оказаться возбуждающим, либо, наоборот, угнетающим, что плохо скажется на дальнейшей деятельности.

Принимать пищу за просмотром любимой теленовеллы тоже вредно. Следя за содержанием, человек не замечает, что переедает. В условиях ограниченной подвижности неконтролируемое поглощение пищи грозит также лишним весом и проблемами с пищеварением.