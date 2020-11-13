За детей можно получить налоговый вычет: до 12 000 рублей

13.11.2020 | 04:54

Наличие детей дает возможность оформить налоговый вычет, который сэкономит приличную сумму денег, напомнили специалисты Управления ФНС РФ.

Согласно статье 218 Налогового кодекса Российской Федерации, получить стандартный вычет на детей могут: родной или приемный родитель, супруг или супруга родителя, опекун или попечитель.

Стандартный налоговый вычет на детей — это частичное освобождение вашего заработка от подоходного налога. Если вы работаете и платите с зарплаты НДФЛ, определенная сумма освобождается от него с того месяца, в котором родился ребенок.

Сумма вычета зависит от того, сколько у человека детей. За каждый месяц полагается вычет в размере:

- 1400 рублей — за первого и второго ребенка;

- 3000 рублей — за третьего и каждого последующего ребенка;

- 6000 рублей — за ребенка-инвалида для опекунов, попечителей, приемных родителей, супругов приемных родителей;

- 12 000 рублей — за ребенка-инвалида для родителей, супругов родителей и усыновителей.

В пресс-службе Управления ФНС РФ пояснили, что получать вычет на ребенка можно до месяца, в котором доход человека с начала года, облагаемый налогом по ставке 13%, превысит 350 000 рублей.

Для получения вычета заявителю следует обратиться в бухгалтерию по месту работы или в налоговую службу. Специалисты ведомства обратили внимание, что каком бы месяце человек не подал в бухгалтерию документы на вычет, он получит деньги с начала года.