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В Кремле сделали заявление об индексации пенсий работающим пенсионерам

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Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) попросила власти рассмотреть вопрос индексации пенсий работающим гражданам. В Кремле ответили на письмо главы организации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что вопрос повышения ежемесячных выплат для трудящихся пожилых граждан будет обсуждаться. В Кремле уточнили, что какой-то позиции насчет индексации пенсий нет.

О письме ФНПР главе страны стало известно в четверг, 12 ноября. В документе отмечается, что представители организации не раз пытались поднять эту проблему перед правительством, но положительного решения не было.

Лидер организации Михаил Шмаков в своем послании сослался на Конституцию. Там указано, что система пенсионного обеспечения является справедливой и всеобщей. Индексация пенсий должна происходить минимум раз в год.

Повышение выплат для работающих пенсионеров отменили в 2016 году. Министр финансов Антон Силуанов назвал индексацию пенсий трудящимся гражданам "не совсем справедливой", так как они еще получают и зарплату.

Ранее в Госдуме предложили новую систему начисления выплат пожилым гражданам – по рангам. Минимальная пенсия будет первого ранга, повышенная – второго и так далее.

Принадлежность человека к тому или иному рангу будет определяться на основе списка. При выходе на пенсию у россиян больше не будет вопросов к сумме выплат, заявил парламентарий Сергей Калашников.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Да обожритесь вы своей компенсацией, а то не хватит вам и вашим олигархам.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ранее в Госдуме предложили новую систему начисления выплат пожилым гражданам – по рангам. Минимальная пенсия будет первого ранга, повышенная – второго и так далее.

Принадлежность человека к тому или иному рангу будет определяться на основе списка. При выходе на пенсию у россиян больше не будет вопросов к сумме выплат, заявил парламентарий Сергей Калашников.

https://www.penzainform.ru/news/useful/2020/11/13/v_kremle_sdelali_zayavlenie_ob_indeksatcii_pensij_rabotayushim_pensioneram.html

И конечно же всякого рода депутаты и иная чиновничья бюрократия будет высшего ранга. Это называется переход государства к кастовой системе общества.

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