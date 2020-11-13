Теперь получат все: Мишустин подписал постановление о выплате в 5 000 рублей

13.11.2020 | 06:29

Премьер-министр Михаил Мишустин расширил поддержку классных руководителей. Соответствующее постановление председатель правительства подписал еще в среду, 11 ноября.

Согласно тексту опубликованного документа, новые выплаты будут положены учителям абсолютно всех школ в стране, которые осуществляют классное руководство.

Без денег не останутся преподаватели из образовательных учреждений подведомственных федеральным органам исполнительной власти: МИД, Министерства культуры, Министерства транспорта, МЧС.

Согласно поручению президента, теперь за классное руководство педагог будет получать 5 000 рублей. При этом за учителями сохраняются все ранее установленные региональные и иные надбавки.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что на эти цели из федерального бюджета ежегодно будут выделять 73,5 миллиарда рублей.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что на начало 2020 года в стране насчитывалось более 830 000 классных руководителей.