Сетевое издание|18+|Пятница|13 ноя 2020|07:20
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Теперь получат все: Мишустин подписал постановление о выплате в 5 000 рублей

Печать

Премьер-министр Михаил Мишустин расширил поддержку классных руководителей. Соответствующее постановление председатель правительства подписал еще в среду, 11 ноября.

Согласно тексту опубликованного документа, новые выплаты будут положены учителям абсолютно всех школ в стране, которые осуществляют классное руководство.

Без денег не останутся преподаватели из образовательных учреждений подведомственных федеральным органам исполнительной власти: МИД, Министерства культуры, Министерства транспорта, МЧС.

Согласно поручению президента, теперь за классное руководство педагог будет получать 5 000 рублей. При этом за учителями сохраняются все ранее установленные региональные и иные надбавки.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что на эти цели из федерального бюджета ежегодно будут выделять 73,5 миллиарда рублей.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что на начало 2020 года в стране насчитывалось более 830 000 классных руководителей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте