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Поклонников порадовал капитальный фейстюн стареющей Ларисы Долиной

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65-летняя Лариса Долина внимательно относится к своей внешности и регулярно посещает косметологические клиники и салоны.

Как и любая женщина, артистка хочет выглядеть неотразимо, даже несмотря на свой возраст. Очередной снимок, который разместила на своей странице в Инстаграм ее дочь, порадовал поклонников таланта Долиной.

Правда некоторые не сразу узнали изменившуюся певицу. Многим бросились в глаза кардинальные метаморфозы во внешности артистки.

Лариса Долина явно недавно сделала себе блефаропластику и увеличила губы, которые теперь значительно пухлее. Благодаря процедурам артистка стала выглядеть очень свежо и подтянуто, но совершенно неузнаваемо, решили фанаты.

Некоторые предположили, что сам снимок был еще тщательно обработан в графическом редакторе или с помощью стандартных фильтров смартфона. "Пожалуй это самый лучший образ", "Давно уже пора что-то сделать, все-таки возраст", - заключили поклонники в комментариях к снимку.

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