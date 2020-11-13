«Отдавшую» ребенка сестре Алину Кабаеву снова сделали мамой

13.11.2020 | 20:51

Олимпийская чемпионка уже давным-давно ведет отшельнический образ жизни. Звезда российской гимнастики больше не появляется на светских мероприятиях и тщательно скрывает свою личную жизнь. Накануне всплыли новости, что Алина Кабаева родила второго ребенка.

Резкий уход девушки из большого спорта связывают с началом политической карьеры. Но и об этой части жизни Кабаевой мало что известно. Поговаривают, что Алина связана семейными узами с неким государственным деятелем. Однако эта информация все еще не подтверждена.

Похоже, что гимнастка стала самой обсуждаемой личность российского шоу-бизнеса. Публика негодует, как титулованная спортсменка могла променять свои гонорары на тихую и укромную жизнь.

Большие тайны для прессы порождают возникновение всевозможных слухов. На этот раз СМИ опубликовали громкую новость о второй беременности Алины Кабаевой. Изначально об этом сообщил Telegram-канал «Беспощадная красота». Правда, журналисты заявили, что бывшая гимнастка уже родила.

Еще в 2015 году немецкие интернет-издания пророчили интересное положение девушки. Теперь к зарубежным коллегам присоединилась и российская желтая пресса. Уже несколько дней подряд новостные каналы разрываются: 37-летняя Кабаева якобы родила второго ребенка. А может быть Алина уже давно растит "новорожденного" наследника?

Особо любопытные пользователи социальных сетей заверили, что похожие слухи всплывали несколько лет назад. До сих пор мир так и не увидел еще одного отпрыска гимнастки. Стоит отметить, что молчание Кабаевой только провоцирует СМИ и побуждает журналистов ворошить прошлое чемпионки.

Так, например, в начале ноября в сети всплыло фото, на котором якобы запечатлен первый сын известной спортсменки. А чуть ранее появлялась информация, что Кабаева записала своего ребенка на сестру.