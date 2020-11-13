Опубликована одна из последних видеозаписей Легкоступовой с супругом

13.11.2020 | 04:20

Вдовец популярной советской и российской певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов почтил память супруги. На своей странице в социальной сети Instagram мужчина разместил видеозапись.

В ролике запечатлено одно из последних выступлений артистки, которое относится к началу 2020 года. Певица радует публику на закрытии регаты в Макао.

Валентина Легкоступова исполняет песню на иностранном языке, а а затем к ней присоединяется сам Юрий Фирсов.

Артистка скончалась 14 августа 2020 года, всего через 40 дней после свадьбы с яхтсменом Юрием Фирсовым. Дочь певицы Анэтта Бриль уверена, что мужчина имеет отношение к ее гибели.

Смерть артистки вызвала массу вопросов. За пару недель до кончины Легоступовой, певицу вместе с мужем госпитализировали в наркоклинику. 7 августа новоиспеченных супругов обнаружили в их квартире в Москве в нетрезвом виде. Артистку срочно прооперировали в больнице, но она скончалась.

На теле певицы были обнаружены многочисленные травмы и гематомы. По факту смерти исполнительницы возбудили дело по статье УК РФ.