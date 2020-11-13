Сетевое издание|18+|Пятница|13 ноя 2020|04:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Мишустин: более четырех миллионов детей получат выплаты

Печать

В четверг, 12 ноября, на очередном заседании правительства был рассмотрен ряд важных законов, включая пособия на детей.

В этом году на выплаты нуждающимся семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет будет суммарно выделено 123 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По инициативе президента малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет представляется ежемесячная денежная выплата, сегодня на эти цели дополнительно направим почти 62 млрд рублей, - сказал он. - Таким образом, общая сумма на выплаты нуждающимся семьям в этом году превысит 123 млрд рублей".

По словам премьер-министра, денежные выплаты получат российские семьи, где воспитывают суммарно более 4 млн детей.

Кроме этого, Мишустин подписал постановление об отсрочке по налогам, авансовым платежам и страховым взносам для пострадавшего из-за пандемии малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей. Мера поддержки будет действовать ещё три месяца.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте