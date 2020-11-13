Мишустин: более четырех миллионов детей получат выплаты

13.11.2020 | 03:58

В четверг, 12 ноября, на очередном заседании правительства был рассмотрен ряд важных законов, включая пособия на детей.

В этом году на выплаты нуждающимся семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет будет суммарно выделено 123 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По инициативе президента малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет представляется ежемесячная денежная выплата, сегодня на эти цели дополнительно направим почти 62 млрд рублей, - сказал он. - Таким образом, общая сумма на выплаты нуждающимся семьям в этом году превысит 123 млрд рублей".

По словам премьер-министра, денежные выплаты получат российские семьи, где воспитывают суммарно более 4 млн детей.

Кроме этого, Мишустин подписал постановление об отсрочке по налогам, авансовым платежам и страховым взносам для пострадавшего из-за пандемии малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей. Мера поддержки будет действовать ещё три месяца.