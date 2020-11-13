Людмила Гурченко запрещала мужу общаться c родной дочкой

13.11.2020 | 10:20

12 ноября Людмиле Гурченко исполнилось бы 85 лет. Поклонники в этот день несли цветы к ее могиле на Новодевичьем кладбище. А вот родственники там не появились – уж слишком насолила им актриса при жизни.

Елена Королева – внучка Людмилы Гурченко – 17 ноября отметит 37-й день рождения. Правда, со знаменитой бабушкой она плотно общалась только лет до 12. "Люся выбрала карьеру, работа была для нее важнее семьи. К тому же были люди, которые внесли раздор в отношения", – пояснила она.

Знакома была Елена и с некоторыми из шести мужей знаменитой бабушки – с Константином Купервейсом, с Иосифом Кобзоном. С последним она встречалась на программе "Пусть говорят", куда ее пристроил Андрей Малахов.

"Иосифа Давыдовича пригласили на одну из программ, а я была редактором по гостям, – вспоминает Елена. – Я встретила его, отвела в гримерку, и сказала, что много слышала о нем от мамы, от бабушки и прабабушки. Да вы их знаете, говорю. И называю имена. Он посмотрел на меня, задумался и задумчиво произнес имя моей бабушки: "Леля…"

А вот своего родного деда Бориса Андроникашвили – сына писателя Бориса Пилняка и двоюродного брата грузинских режиссеров Георгия и Эльдара Шенгелая – Елена совсем не помнит. "После развода Люся поставила категорический запрет на его общение с дочкой", – пояснила внучка Гурченко.