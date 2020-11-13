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Клара Новикова раскрыла последнюю тайну Михаила Жванецкого

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Известная артистка до сих пор не может смириться с утратой близкого друга. Клара Новикова была очень дружна со Жванецким, они общались с 1974 года.

Родные и знакомые сатирика знали, что Жванецкий серьезно болеет. В конце 2019 года у него диагностировали рак. А в июне 2020 года артист говорил, что последнее время очень плохо себя чувствует.

В итоге в начале октября сатирик завершил концертную деятельность, по его словам, из-за возраста и потери работоспособности. Он закрыл передачу "Дежурный по стране" и собственное ИП, существование которого больше не имело смысла.

Клара Новикова рассказала, что у артиста были серьезные проблемы с ногами. В интервью "Собеседнику" она поведала, от чего умер сатирик.

"От жизни! Мы все думали, что Жванецкий выскочит из этой ситуации. Ну, полечит ножки… Кто-то мгновенно умирает, а ему пришлось поболеть".

Михаил Жванецкий скончался 6 ноября. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище.

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