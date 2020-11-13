Филипп Киркоров устроил скандал на записи новогоднего шоу

13.11.2020 | 11:54

Филипп Киркоров принял участие в записи новогодней программы для телеканала МУЗ-ТВ. По словам очевидцев, на съемках разгорелся конфликт.

В ходе работы выяснилось, что поп-королю привезли не ту фонограмму. Филипп Киркоров был взбешен произошедшим и начал ругаться. Певец остановил съемку и стал выяснять отношения с провинившимися сотрудниками, не стесняясь в выражениях.

Однако гнев артиста никого не удивил, поскольку вспыльчивость Филиппа Киркорова – давно ни для кого не секрет. Исполнитель всегда приходит в ярость, если его работе что-то мешает.

Единственный, кто был напуган криками звезды, это его коллега, избранник Ольги Бузовой Давид Манукян. Начинающий певец только недавно начал работать с артистом и не привык к таким скандалам. По словам свидетелей случившегося, пока Филипп Киркоров выяснял отношения с сотрудниками, Давид Манукян нервно ходил по сцене с большой сумкой певца.

Напомним, несколько месяцев назад Филипп Киркоров и Давид Манукян представили совместный трек "Ролекс", позже сняв на него клип. Они спели о роскошной жизни. И если Киркоров убедительно смотрится в образе богата, то Манукян, по мнению многих, далек от этого.