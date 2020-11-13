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Бабкину не узнали на раритетном снимке с Гурченко

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Надежда Бабкина показала поклонникам, как выглядела до операций на лице. Архивный снимок поразил россиян – такой они ее уже почти не помнят.

Раритетный снимок в компании Людмилы Гурченко певица опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. Исполнительница поделилась кадром в память об артистке. 12 ноября звезде экрана исполнилось бы 85 лет.

Надежда Бабкина отметила, что такие люди, как Людмила Гурченко, умели объединять людей вокруг себя и дарить им ощущение понимания, теплоты и праздника. По словам певицы, ей очень ее не хватает.

Также ценность раритетного фото не только в присутствии на нем легенды советского кино, но и в том, что в Сети почти нет снимков Надежды Бабкиной, сделанных до того, как она начала омолаживаться. Поклонники с трудом узнали знаменитость. "Тут еще в натуральном виде, не то что сейчас", – высказался один из фолловеров.

Напомним, Надежда Бабкина сделала ряд процедур красоты. Она не признается, сколько именно пластических операций перенесла. Кроме изменений на лице певицы, россияне заметили, что звезда сильно похудела. Некоторые заподозрили, что артистка делала липосакцию. Сама же исполнительница рассказывала, что худела на специальной диете, основанной на принципах интервального голодания.

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Источник — dni.ru
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