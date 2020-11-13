19-летняя внучка Софии Ротару нашла себе миллионера

13.11.2020 | 13:23

19-летняя наследница Софии Ротару строит серьезные планы на новый роман. По данным источников, София Евдокименко хочет создать семью со своим новым бойфрендом Денисом Ждановым.

Судя по ранее опубликованному совместному видео в микроблоге девушки, возлюбленный старше нее. Мужчина работает в сфере IT-технологий и занимает одну из строчек американского рейтинга Forbes.

Поговаривают, что внучка Софии Ротару очень серьезно относится к новому роману. Экстрасенс Таис Фиолетова просчитала, что этот выбор является для наследницы певицы идеальным. Она полагает, что у Жданова действительно самые искренние чувства к Евдокименко.

Напомним, о романе родственницы артистки стало известно около двух недель назад. Ранее София Евдокименко встречалась с французским предпринимателем Марком Дюменилом, которого она в 2019 году представила своей бабушке.

Софии Ротару очень понравился француз, но вскоре выяснилось, что модель рассталась с женихом. Как видим, девушка не долго горевала в одиночестве.

Ранее София Ротару поделилась архивным снимком с главной любовью всей своей жизни. Ее избранника Анатолия не стало 18 лет назад.