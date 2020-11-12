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Вика Цыганова назвала пандемию хорошим временем

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Вика Цыганова стала гостей церемонии награждения звезд First Ladies Awards Russia'20 Корреспондент "Дни.ру" пообщался там с певицей.

В конце октября Вике Цыгановой исполнилось 57 лет. Каким был для нее прожитый год, когда коллеги страдали от отсутствия концертов, работы? "Для меня лично это очень хорошее время, – уверяет Вика. – Я не хочу углубляться в то, что люди болеют. Говорю лишь, что для меня это период некоего осмысления, переосмысления жизни, эпоха появления новых идей и проектов".

"За время карантина я записала альбом песен военных, родилось несколько новых авторских композиций, не оставляю и создания одежды, чем занимаюсь уже 25 лет, – пояснила артистка. – В этом году даже открывала неделю моды – представляла коллекцию перенесенных на ткань картин Федора Конюхова "Путь художника". И очень приятно, что моя одежда стала уже национальным брендом, как яйца Фаберже и автомат Калашникова".

Цыганова рассказала, что музыка и мода приносят ей нормальный стабильный доход, который позволяет содержать коллектив портных, скорняков. Да и накопления у нее были. "Я хорошо потрудилась за свою жизнь, много не ем, так что денег хватает, – улыбается Вика. – К тому же у меня замечательный муж (Вадим Цыганов – Прим. ред.), у которого много заказов – он делает памятники, строит храмы, консолидирует вокруг себя людей, которые верят в Россию".

Напомним, супруг артистки делал проекты для первых лиц правительства, Виктора Вексельберга, Олега Дерипаски, музея Русских морских путешественников (Сочи).

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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