«Свободные взгляды на любовь»: раскрыты детали отношений Пересильд и Учителя

12.11.2020 | 14:57

О романе Юлии Пересильд с режиссером Алексеем Учителем сплетничала вся страна. И из-за разницы в возрасте в 33 года, и из-за двух дочерей, которых в 2009 и 2010 годах родила актриса. Ясновидящая, экстрасенс, менталист Мирослава Коллавини по просьбе "Дни.ру" составила любовную карту их взаимоотношений.

"Юлия Пересильд привлекала, привлекает и будет привлекать богатых, влиятельных мужчин, и она искусно умеет пользоваться их расположением, – полагает Мирослава. – Алексею Учителю нравились, нравятся и будут нравиться молоденькие девушки, причем не только платонически".

В жизни режиссера было много женщин, – считает экстрасенс. – Многие из них мелькнули бабочками и "улетели". Но Юлия Пересильд – не просто любимая женщина режиссера, мать его дочек, но друг, соратник, собеседник. Из всех женщин только с ней. видимо, он может говорить на равных, и при этом сохранять к ней любовную страсть. Она, мне кажется, нужна ему и как советник в творчестве, и как собеседник, и как любимая".

"И у Юлии, и у Алексея относительно свободные взгляды на любовь, – заметила ясновидящая. – Они, судя по всему, противники того, чтобы относится друг к другу как к собственности. Каждый из них может в любую минуту уйти, и в их жизни были и будут расставания, измены".

Напомним, Юлия Пересильд сблизилась с Алексеем Учителем на съемках фильма "Край", в котором играла возлюбленную Владимира Машкова. К премьере фильма она родила первую дочь. После "Края" Алексей Учитель не снимал ее в своих картинах.