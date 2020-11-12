Россияне начнут получать повышенные социальные выплаты

12.11.2020 | 04:00

Минимальный размер оплаты труда в России должен достигнуть 14 176 рублей к 2023 году. Такой прогноз сделал замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

По словам проректора Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Александра Сафонова, перерасчет по новой методике позволит увеличить МРОТ и другие социальные платежи в России, заявил специалист изданию Nation News.

Сафонов считает, разговоры о методах расчета прожиточного минимума в нашей стране с начала 90-х. В то время в стране был введен в практику физиологический минимум — норматив, определяющий минимальную потребность в продуктах питания, одежды и бытовых товарах для существования человека.

"В течение последующих лет структура потребительской корзины расширилась. В нее включили расходы на транспорт и ЖКХ. Однако этот подход постоянно подвергался критике: по набору продуктов, по весу других групп. Регионы, имеющие проблемы с бюджетом, очень часто стремились не пересчитывать региональный прожиточный минимум в целях экономии расходов на социальные выплаты", — рассказал экономист.

Сафонов считает, что сложившаяся система расчета далека от совершенства, ведь в регионах с одинаковым уровнем социально-экономического развития прожиточные минимумы имели серьезные различия. Именно поэтому начиная с 2016 года профсоюзы стали требовать пересмотра методики расчета прожиточного минимума.

"В 2019 году было предложено перейти на расчет прожиточного минимума через относительный показатель. Сейчас предложен щадящий для бюджета вариант, поскольку пересчет по новой методике позволит увеличить МРОТ и другие социальные платежи в пределах 200-300 рублей", — сообщил Сафонов.