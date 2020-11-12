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Решивший избежать сглаза недоброжелателей Сюткин скрыл наследника

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Три месяца назад у 62-летнего Валерия Сюткина родился сын. Малыша назвали Львом. Музыкант и его супруга Виола скрывали беременность, из-за чего некоторые поклонники предположили: семья воспользовалась услугами суррогатного материнства. Музыкант отреагировал на домыслы.

Валерий Сюткин рассказал, что узнал о беременности супруги в начале года. Семейство приняло решение скрыть эту новость, чтобы избежать сглаза. Музыкант отметил, что в Сети много недоброжелателей, которые могут навлечь беду. Также супруги думали о том, что роды в 45 лет могут быть опасными.

Сюткину все равно, что думает общественность. Валерию Миладовичу безразлична версия про суррогатное материнство, ведь главное лишь то, что знает сам артист. "Когда узнали про беременность, устроили полную изоляцию – ни одного фото в соцсетях", – объяснил музыкант.

Рождение Льва отмечали в кругу самых близких. Через месяц Сюткин организовал мальчишник. Одним из гостей стал Дмитрий Маликов.

Валерий Миладович считает, что обзаводиться наследниками никогда не поздно. Артиста это очень бодрит. После появления на свет Льва у музыканта появилось больше сил. Более того, он стал ответственнее относиться к своему здоровью.

Напомним, 24 года назад Виола подарила музыканту наследницу, которую тоже назвали Виолой. Также у Сюткина есть сын и дочь от первого брака – 40-летняя Елена и 33-летний Максим.

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Источник — dni.ru
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