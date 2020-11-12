Пятый избранник Людмилы Гурченко долго держался в болезненных отношениях

12.11.2020 | 16:47

Почти 20 лет Константин Купервейс терпел проделки народной артистки и пытался вывести ее из плачевного психического состояния.

Главная красавица СССР, действительно, меняла мужчин как перчатки. Но, связав себя узами брака с пианистом, никогда не позволяла смотреть налево. Жизненные неудачи повлияли на карьеру Купервейса, и он остался без работы.

Вместо того, чтобы поддержать возлюбленного, Людмила Гурченко закатывала истерики. Одна из ссор могла приобрести печальный финал: киноактриса была готова покончить с собой.

"После произошедшего к нам приехал хирург, чтобы зашить ей рану. Врач сказал, что надо вызвать психиатричку, а она ему: "Если вызовешь, я по горлу полосну себе". Я пытался вернуть ее, но было поздно", – откровенно заявил Константин Тобяшевич.

Стоит отметить, что психиатры все-таки приехали, но Гурченко их не пустила в дом. Подобное поведение стало отправной точкой в расколе семейных уз. Купервейс даже был готов сойтись с возлюбленной. Однако прошлые обиды друг на друга взяли вверх над возлюбленными.

По мнению пианиста, Людмила Гурченко страдала только потому, что мужчина первый принял решение уйти. Ведь звезда театра и кино сама всегда делала шаг и захлопывала за собой дверь.

Напомним, в 2011 году актрисы не стало. Константин Купервейс узнал о кончине бывшей возлюбленной из новостей. Родственники покойной Гурченко посчитали, что мужчина не заслуживает быть приглашенным на похороны.