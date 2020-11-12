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Пугачева и Бузова не смогли по достоинству оценить творчество друг друга

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Уже несколько дней подряд между двумя представительницами российского шоу-бизнеса не утихают споры. Поговаривают, что Алла Пугачева пыталась запретить Ольге Бузовой появляться на съемках новогодней телепередачи "Голубой огонек". В то время, как ведущая полностью отрицает возникновение спора.

Источники уточняют, что Алла Борисовна еще в 2019 году потребовала подобных изменений. Примадонна негативно настроена по отношению к Ольге Бузовой, поэтому всеми силами "душит" молодую девушку.

К обсуждению злободневной темы присоединился и Иосиф Пригожин. Музыкальный продюсер встал на сторону Пугачевой и назвал ее мнение "профессиональным". Сама же Ольга Бузова не стала реагировать на слова именитой исполнительницы. Однако тихо натравила своего PR-менеджера на Примадонну.

По словам помощника телеведущей скандального шоу "Дом-2", журналисты самостоятельно раздули конфликт. Мужчина заверил, что артистки даже не знакомы лично, именно поэтому они не могут оценить по достоинству творчество друг друга.

Накануне ситуацию с конфликтом двух звезд пытался разрешить директор Аллы Пугачевой. Елена Чупракова лично заявила, что пресса "раздула" проблему на ровном месте. Выяснилось, что никаких требований по поводу запрета на участие Ольги в новогодних шоу Примадонна не озвучивала.

Более того, Чупракова подчеркнула, что в адрес Пугачевой время от времени прилетают обвинения в разрушенных карьерах ее коллег по цеху. Остается только гадать, пытается ли помощница Аллы Борисовны защитить ее честное имя. Или совсем скоро Примадонна сможет рассорить весь российский шоу-бизнес?

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Источник — dni.ru
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Гость||

Примадонна права! Нашли певицу Бузову! Смешно.

Гость||

буз акву свою пусть разливает и бузкоины продает !

Гость||

А что не петь когда нальют ?! Как у Высоцкого В.С.

Гость||

Бузова- продукт своего времёни :некачественный и востребованный у части молодёжи (не очень умной)

Имя: Гость
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