Медики рассказали, как отличить обычный грипп от коронавируса

12.11.2020 | 10:20

12 ноября, в четверг, в сети появилась информация, которая поможет всем мнительным людям.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали основные отличия в симптомах сезонного гриппа и коронавирусной инфекции COVID-19.

В ВОЗ пояснили, что оба заболевания имеют множество похожих симптомов. Среди них были выделены – кашель, насморк, боль в горле, лихорадка и чувство усталости.

"Однако COVID-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как потеря чувства вкуса и обоняния, одышка", – заявили в ВОЗ.

В тяжелых формах у больных отмечается спутанность сознания. Это объясняется воздействием вируса на сосуды, в том числе и головного мозга.