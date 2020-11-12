Медики рассказали, как отличить обычный грипп от коронавируса

12 ноября, в четверг, в сети появилась информация, которая поможет всем мнительным людям.
Специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали основные отличия в симптомах сезонного гриппа и коронавирусной инфекции COVID-19.
В ВОЗ пояснили, что оба заболевания имеют множество похожих симптомов. Среди них были выделены – кашель, насморк, боль в горле, лихорадка и чувство усталости.
"Однако COVID-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как потеря чувства вкуса и обоняния, одышка", – заявили в ВОЗ.
В тяжелых формах у больных отмечается спутанность сознания. Это объясняется воздействием вируса на сосуды, в том числе и головного мозга.
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