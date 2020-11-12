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Кабмин 12 ноября обсудит выплаты семьям с детьми

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На очередном заседании правительства будет рассмотрен ряд важных законов.

В первую очередь министры обсудят вопрос о выделении дополнительных средств на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет, сообщает пресс-служба кабмина.

Будет проработана и инициатива, которую предложил Владимир Путин. По итогам прошедшего в октябре заседания Совета по развитию физической культуры и спорта глава государства поручил правительству включить тренеров в номенклатуру должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций.

Рассмотрят в правительстве и вопрос позволяющий обеспечить контроль за правильностью предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу и исполнения воинской обязанности по состоянию здоровья, а также возможность снижения коррупционных рисков при проведении медицинского освидетельствования призывников, сообщает ТАСС.

Еще одним важным документом, который будут обсуждать 12 ноября, станет проект закона о наделении президента РФ полномочиями по назначению граждан РФ, не являющихся военнослужащими, на должности высших офицеров и их освобождению от указанных должностей.

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