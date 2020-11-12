Более четверти российских мужчин мечтают о декрете

12.11.2020 | 14:44

Отпуск по уходу за ребенком - важный период в жизни матери и ребенка. Согласно действующему законодательству он делится на два вида - до полутора или трех лет.

По закону это два разных отпуска — для них понадобятся разные документы. Сроки, правила оформления и пособия по ним тоже различаются.

Законодательно закреплено, что воспользоваться возможностью взять отпуск по уходу за ребенком может не только мать, но и отец.

Недавно специалисты популярного сервиса по поиску работы SuperJob обнародовали результаты исследования среди работающих мужчин на тему возможности взять декретный отпуск вместо своих жен.

В опросе приняли участие более тысячи человек. Выяснилось, что полностью взять на себя ответственность по уходу за ребенком готовы 27% респондентов. Еще 12% участников опроса допустили, что им придется это сделать. В то же время, 35% мужчин полностью отвергли возможность ухода в декрет. Другие 26% не столь категоричны в своей позиции, но негативно относятся к такому сценарию, сообщает RT.