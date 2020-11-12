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Андрей Разин представил любовь всей своей жизни и объявил о свадьбе

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Поговаривают, что Андрей Разин до сих пор не скучает без женского внимания. Музыкальному продюсеру всегда доставались красавицы, которые были готовы пойти на все, чтобы не потерять любимого человека. Теперь артист объявил об еще одной свадьбе.

Первой официальной девушкой музыканта стала Ирина Беспалова. Однако их пара быстро распалась потому, что Разин не спешил жениться на молодой девушке. В 1988 году Андрей впервые заключил брак с Натальей Лебедовой. Но и этот "крепкий" союз развалился.

Следующей на очереди была солистка группы "Ласковый май". Наталья Грозовская не смогла поддерживать отношения на расстоянии и решила остаться жить в Соединенных Штатах. В жизни Разина был этап, когда он пытался "завязать" с творческими спутницами и женился на своей однокласснице. Но вить семейное гнездышко желала лишь новоиспеченная супруга артиста, поэтому Андрей нашел себе новую пассию – Маритану Анохину.

Судьба сыграла злую шутку с музыкальным продюсером: любовница нашла себе ухажера побогаче и скрылась в неизвестном направлении. Тогда Андрей Разин попытался вернуться в семью. И уже в 2013 году звездная пара публично заявила о разводе.

Долгое время личная жизнь артиста была покрыта мраком. Он не выходил на связь с журналистами, скрывал своих возлюбленных и появлялся на светских мероприятиях в гордом одиночестве. Накануне Разин сообщил, что встретил новую "любовь всей своей жизни".

Если верить словам Андрея, то в следующем году должна состояться очередная свадьба.

"Все состоится в одном из городов, где пройдут гастроли "Дискотеки "Союз". Мы сделаем большой свадебный тур по России. Мои артисты меня поддержат. Теперь у меня будет супруга из Украины", – иронично заявил музыкант.

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Источник — dni.ru
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