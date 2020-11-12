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Андрей Губин всплыл в Египте

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Певец Андрей Губин пропал с радаров и перестал появляться на светских мероприятиях. Два месяца назад его представитель заявил, что вовсе потерял с ним связь. Теперь все встало на свои места.

Друг певца бизнесмен Владимир Бурмяков поведал, что творится в жизни Андрея Губина. На фоне противоречивых слухов об исчезновении певца он рассказал, где сейчас находится звезда 90-х. Как выяснилось, Губин отдыхает в Египте.

Певец улетел на побережье Красного моря еще в начале осени. Сразу, как открыли границы с жаркой страной после первой волны эпидемии коронавируса. Именно тогда поползли слухи, что артист покинул Россию, пишет Sobesednik.ru.

Новость о своем исчезновении рассмешила Андрея Губина. Он сообщил, что с ним все в порядке. В Египте он укрепляет физическую форму – бегает и плавает, набирается сил и пишет музыку по восемь часов в день. Друг певца рассказал, что в теплой стране он арендует дом с прекрасным садом. Скоро Андрей Губин Вернется в Россию.

Артист перестал давать концерты более десяти лет назад из-за проблем со здоровьем. Тогда ходили разные слухи, но представитель певца развеял их. Оказалось, что врачи диагностировали у Губина левостороннюю прозопалгию лица, что приносило ему мучительные боли. Он не мог выступать и решил покинуть сцену.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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