Яблоко раздора: родственники Гурченко продолжают делить ее богатство в суде

11.11.2020 | 11:22

12 ноября актрисе театра и кино Людмиле Гурченко исполнилось бы 85 лет. Но ее родственники эту дату отметят, судя по всему, в суде. Единственная внучка звезды Елена Королева сегодня сражается за квартиры и деньги со своим отцом Александром Королевым, зятем Людмилы Марковны.

Накануне прошло очередное судебное слушание, об итогах которого сообщила Ольга Бирючева, адвокат Елены Королевой. "Состоялось заседание апелляционной инстанции, – говорит представитель внучки Гурченко. – В результате дело в заявленных исковых требованиях о включении доли в денежных вкладах ответчика Александра Королева направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Что же касается включения в наследственную массу объектов недвижимости, то в силу вступил решение суда об отказе в иске. Но мы собираемся подавать кассационную жалобу".

Адвокат пояснил, что внучка Гурченко претендует на четверть вкладов, которые были открыты на имя отца к моменту смерти его супруги – дочери Людмилы Марковны Марии Королевой. Рассчитывает Елена поделить и квартиры, которые были зарегистрированы на отца после смерти его жены. Но суд в этом отказал. Как отказал и в выделении конкретных объектов недвижимости из собственности отца в пользу Елены.

"У папы осталось в итоге три квартиры и доли в двух квартирах (всего пять), я же хочу, чтобы он отдал мне всего одну из них и дачу, – пояснила Елена Королева. – Пока же я моя несовершеннолетняя дочь вынуждены жить в невыносимых условиях из-за отца, который отказывается оставить одну квартиру из пяти".

Напомним, Александр Королев на ножах с дочерью не первый год. "Я ей отдал все, что положено по закону, и даже больше, а человек решил завладеть и остальным, – пояснил он судебные тяжбы. – Мне кажется странным ее желание на родного отца подать в суд. Значит, я не так дочь воспитал, не так что-то сделал. Хотя у дочери обиды не лично ко мне, а замешаны на материальном интересе".