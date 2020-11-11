В России вводят удаленку для всех работников без их согласия

11.11.2020 | 05:02

Соответствующие поправки будут приняты в самое ближайшее время.

В распоряжении ТАСС оказался текст документа нового закона, согласно которому органы государственной власти и местного самоуправления получат право принимать решения о временном переводе работников на удаленную занятость в случае чрезвычайных обстоятельств.

"В случаях катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии, эпизоотии, а также по решению органа государственной власти и (или) органов местного самоуправления и любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, по инициативе работодателя работник может быть временно переведен на дистанционную работу на период действия указанных обстоятельств", - сказано в документе.

Основной нюанс, на который обратили внимание журналисты, что для перевода на удаленку согласие сотрудников не требуется.

При этом в законе оговаривается, что работодатель обязан обеспечить работника необходимым оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами, либо компенсировать работнику расходы в связи с использованием принадлежащего ему оборудования или средств.

Для перевода сотрудника на удаленную работу не требуется вносить какие-либо изменения в трудовой договор.

"По окончании срока такого перевода (но в любом случае не позднее окончания действия обстоятельства (случая), в связи с которым такой перевод устанавливался) работодатель обязан предоставить работнику прежнюю работу, предусмотренную трудовым договором, а работник обязан приступить к ее выполнению", - сказано в документе.

Депутат Андрей Исаев, который является одним из инициаторов закона, сообщил, что документ планируется принять во втором и третьем чтениях до конца ноября, а сам закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года.