В России предложено продлить новогодние каникулы с сохранением зарплаты

11.11.2020 | 13:04

Профильное ведомство рассмотрит инициативу одного из депутатов.

Лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин предложил правительству страны продлить новогодние каникулы ещё на две недели – до 24 января. С такой инициативой политик выступил в связи с эпидемией коронавируса в России.

Сурайкин подчеркнул, что при этом россиянам должны сохранить зарплаты. По его мнению, такой шаг позволит обезопасить население с одной стороны и снизить нагрузку на медучреждения с другой и снизит темпы распространения инфекции, сообщает телеканал "360",

Напомним, что пока новогодние выходные в 2021 году запланированы на период с 1 по 10 января. Большинство россиян проведут праздники дома, так как власти уже нескольких регионов РФ заявили о запрете массовых гуляний.

Например, на улицах Москвы в этот Новый год не появятся городские ярмарки. Ранее 10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ужесточении действующих в городе ограничений на период как минимум до середины января.