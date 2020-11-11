Сетевое издание|18+|Среда|11 ноя 2020|13:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

В России предложено продлить новогодние каникулы с сохранением зарплаты

Печать

Профильное ведомство рассмотрит инициативу одного из депутатов.

Лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин предложил правительству страны продлить новогодние каникулы ещё на две недели – до 24 января. С такой инициативой политик выступил в связи с эпидемией коронавируса в России.

Сурайкин подчеркнул, что при этом россиянам должны сохранить зарплаты. По его мнению, такой шаг позволит обезопасить население с одной стороны и снизить нагрузку на медучреждения с другой и снизит темпы распространения инфекции, сообщает телеканал "360",

Напомним, что пока новогодние выходные в 2021 году запланированы на период с 1 по 10 января. Большинство россиян проведут праздники дома, так как власти уже нескольких регионов РФ заявили о запрете массовых гуляний.

Например, на улицах Москвы в этот Новый год не появятся городские ярмарки. Ранее 10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ужесточении действующих в городе ограничений на период как минимум до середины января.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Ну, вряд ли работодатели будут в восторге....

Гость||

Да Я как всегда нажрусь дома и пойду барогозить на улицу!!!)))И не один Иван Александрович меня не удержит))))

Гость||

мэр Москвы,кто такой мэр москвы Да он мне в не счикотал!!!

Гость||

мэр Москвы,кто такой мэр москвы Да он мне в хуй не счикотал!!!

Гость||

Я сам мэр западной поляны!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте