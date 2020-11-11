Трампу дали шанс: у Байдена «отобрали» нечестные голоса

11.11.2020 | 09:44

Похоже, кандидат от демократов преждевременно провозгласил себя новым главой Белого дома. В американской президентской гонке произошёл неожиданный поворот.

В минувшую субботу кандидат от Демократической партии Джо Байден объявил о своей победе на выборах президента Соединённых Штатов. Его соперник – действующий президент США Дональд Трамп посоветовал ему не торопиться и заявил о намерении оспорить результаты.

Трамп и его команда, а также другие представители Республиканской партии указывают на многочисленные эпизоды фальсификаций при подсчёте голосов в ряде "неуверенных" штатов. К ним относятся Пенсильвания, Аризона, Аляска, Джорджия и Северной Каролина. Когда под конец подсчёта бюллетеней республиканец лидировал, у Байдена внезапно появлялись необходимые для победы тысячи, если не десятки тысяч голосов. Это вызвало ряд вопросов даже у сторонников демократа. В Сети появилось множество видео, на которых видно, как члены избирательных комиссий самостоятельно подписывают пустые бюллетени в поддержку Байдена и вбрасывают их в урны.

В среду агрегатор политических опросов RealClearPolitics сообщил, что Джо Байден теперь имеет на своём счету лишь 259 голосов выборщиков вместо заявленных 273. Для победы на выборах необходимо получить 270 голосов.

В таблице на сайте агрегатора указано, что Байден лишился 20 голосов выборщиков самого "колеблющегося" штата – Пенсильвании. Более того, в этом штате подсчёт голосов продолжается до сих пор, поэтому Дональд Трамп имеет все шансы обогнать соперника. В настоящее время у него 214 голосов выборщиков.