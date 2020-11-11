ЦБ рекомендовал установить лимиты на снятие наличных

11.11.2020 | 03:38

Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны рекомендовал магазинам ограничить выдачу наличных.

Речь идет о снятии денег на кассах. Пилотный проект был запущен в нашей стране в прошлом году. Жители удаленных и малонаселенных сел и городов имеют возможность снимать наличные деньги на кассе в торговой точке.

В ЦБ считают, что оптимальной суммой для снятия через кассу магазина является 5 000 рублей в сутки. Ежемесячный лимит предложено установить в размере 30 000 рублей.

Руководство Банка России рекомендовало сотрудникам торговых точек, где установлено или планируется установка подобного оборудования, пройти дистанционное обучение и тестирование для повышения квалификации. По мнению специалистов ЦБ РФ, это должно уменьшить риски попадания поддельных банкнот и монет в обращение.

По состоянию на 2020 год по России проект охватил более 4 200 торговых точек, в каждой из которых с помощью банковской карты можно снять деньги на кассе в магазине.

В ближайшем будущем Банк России планируют запустить новый сервис, позволяющий пополнять банковские карты прямо на кассах в торговых дочках, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.