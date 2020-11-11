Студентов вузов перевели на дистанционное обучение

11.11.2020 | 23:05

Соответствующее заявление Минобрнауки РФ было опубликовано поздно вечером 11 ноября.

В ведомстве заявили о переводе всех подведомственных вузов Москвы и Санкт-Петербурга на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля.

Минобрнауки РФ рекомендовал всем высшим учебным заведениям страны в регионах принять аналогичное решение, внимательно изучив ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в своем субъекте.

"Руководителям находящихся в ведении министерства науки и высшего образования РФ образовательных организаций рекомендовать по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора переход на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции на соответствующей территории РФ", - говорится в приказе за подписью главы министерства Валерия Фалькова.

Руководству вузов необходимо продумать организацию зимних сессий в дистанционном формате и разработать меры дополнительной материальной поддержки студентов.