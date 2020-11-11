Сетевое издание|18+|Среда|11 ноя 2020|23:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Студентов вузов перевели на дистанционное обучение

Печать

Соответствующее заявление Минобрнауки РФ было опубликовано поздно вечером 11 ноября.

В ведомстве заявили о переводе всех подведомственных вузов Москвы и Санкт-Петербурга на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля.

Минобрнауки РФ рекомендовал всем высшим учебным заведениям страны в регионах принять аналогичное решение, внимательно изучив ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в своем субъекте.

"Руководителям находящихся в ведении министерства науки и высшего образования РФ образовательных организаций рекомендовать по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора переход на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции на соответствующей территории РФ", - говорится в приказе за подписью главы министерства Валерия Фалькова.

Руководству вузов необходимо продумать организацию зимних сессий в дистанционном формате и разработать меры дополнительной материальной поддержки студентов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте