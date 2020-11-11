Пандемия до неузнаваемости изменила Александра Домогарова

11.11.2020 | 10:29

Многочисленная аудитория заметила Александра Домогарова на премьере фильма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи". Советский актер явился на мероприятие с хорошим настроением, удивив публику отличной физической формой.

Бушующая пандемия коронавируса сделала из кинопремьер долгожданные светские мероприятия. Теперь артисты охотно соглашаются на встречи, так как опасаются дальнейшего закрытия общественных заведений.

Похоже, что и Александр Домогаров пытается запрыгнуть в последний выгон и насладиться редкими торжественными событиями. Актер театра и кино был замечен на одной из вечеринок, посвященной выходу нового фильма Кончаловского.

57-летний Домогаров тщательно скрывался от поклонников, чтобы продемонстрировать обновленный внешний вид. Судя по всему, самоизоляция пошла артисту только на пользу. Широкая улыбка выдала Александра. Ведь несколько месяцев назад стало известно, что он похудел на 10 килограммов.

По словам самого Домогарова, на специальных диетах он не сидела. Да и спортом не увлекался. Главным секретом успешного похудения стала нервная работа. Александра сразил мандраж на репетициях нового спектакля.

Напомним, представители российского шоу-бизнеса всерьез задумались о своем здоровье. Ряды похудевших уже пополнили: Филипп Киркоров, Николай Басков и Максим Фадеев. Большинство придерживалось правильного питания и регулярно прибегало к голоданию. Совсем недавно и Лолита похвасталась тоненькими ножками. Звезда посещала корректирующие процедуры и регулировала свой рацион вместе со специалистом.