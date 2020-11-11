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Кто может выйти на пенсию в следующем году

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Те, кто в следующем году выходит на заслуженный отдых, должны заранее позаботиться о документах, необходимых для назначения пенсии. Отсутствие нужных справок, а также минимального количества пенсионных баллов и стажа может отсрочить назначение выплат.

Страховая

На страховую пенсию по старости в следующем году смогут рассчитывать женщины, которые родились в первой половине 1965 года. Они выйдут на пенсию в 56,5 года во второй половине 2021 года. Мужчины, которые родились в первой половине 1960 года, также выйдут на пенсию в 61,5 года во втором полугодии 2021 года. При этом они должны иметь минимум 21 пенсионный балл и минимум 12 лет страхового стажа.

Как пояснили в отделении Пенсионного фонда России по Пензенской области, если баллов и стажа хватать не будет, страховую пенсию по старости не назначат. Их нужно будет заработать дополнительно либо ждать социальной пенсии, которую можно оформить через пять лет после установленного пенсионного возраста — женщинам в 61,5 года, мужчинам в 66,5 года.

Накопительная

Накопительную пенсию в 2021 году смогут получить женщины, которым исполнится 55 лет, и мужчины, которым исполнится 60 лет. Важное условие для получения такого вида выплат — наличие пенсионных накоплений. Они есть у пензяков 1967 года рождения и моложе, за которых их работодатели уплачивали соответствующие взносы в ПФР. Пенсионные накопления есть у участников программы государственного софинансирования пенсий и тех, кто направил на них средства материнского капитала.

В следующем году накопительная пенсия будет назначаться при соблюдении условий, которые дают право на страховую пенсию. Это минимум 12 лет страхового стажа и минимум 21 пенсионный балл.

Если, например, мужчине в следующем году исполняется 60 лет, он участвует в программе государственного софинансирования пенсии, у него есть минимум 12 лет страхового стажа и 21 пенсионный балл, то он сможет получить накопительную пенсию. Если же стажа будет, например, лишь 10 лет, то на этот вид пенсии в 2021 году он не будет иметь права.

Досрочная

Досрочная пенсия педагогическим, медицинским и творческим работникам будет назначаться тоже при соблюдении ряда условий.

Во второй половине 2021 года на заслуженный отдых смогут выйти те из них, кто выработал специальный стаж в первом полугодии 2020 года. Спецстаж для педагогических работников — это 25 лет, для медицинских — 25 лет в сельской местности, 30 лет в городской, для творческих — от 15 до 30 лет в зависимости от характера деятельности. Помимо специального стажа также потребуется минимум 21 пенсионный балл.

Досрочно на заслуженный отдых смогут выйти женщины, у которых есть стаж 37 лет, и мужчины со стажем в 42 года. Как сообщается на официальном сайте ПФР, пенсия им будет назначаться на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. При этом при подсчете льготного стажа будут учитываться периоды трудовой деятельности и временной нетрудоспособности. Отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, служба в армии и другие нестраховые периоды в него не включаются.

Досрочная пенсия тем, кто трудился на вредных и опасных производствах, будет назначаться на прежних условиях. Как рассказали в отделении ПФР по Пензенской области, женщинам, работавшим по Списку работ № 1 с вредными условиями труда, — в 45 лет при наличии общего стажа в 15 лет и специального не менее 7,5 года. Мужчинам, работавшим по Списку № 1, — в 50 лет при общем стаже 20 лет и спецстаже не менее 10 лет.

Для тех, у кого Список работ № 2 с тяжелыми условиями труда, требования следующие. Женщины выходят на пенсию в 50 лет при наличии общего стажа не менее 20 лет и спецстажа не менее 10 лет. Мужчины — в 55 лет при наличии общего стажа не менее 25 лет и спецстажа не менее 12,5 года.

Не изменятся условия для получения досрочной пенсии по социальным мотивам. Так, женщина, родившая пять и более детей и воспитавшая их до 8 лет, может стать пенсионеркой в 50 лет. Условие — 15 лет страхового стажа.

Один из родителей инвалида с детства, воспитавший его до 8 лет, имеет право на льготную пенсию: отец — с 55 лет при стаже не менее 20 лет, мать — с 50 лет при стаже не менее 15 лет. Обратите внимание, что если на досрочную пенсию выходит один из родителей, то другой уже не сможет воспользоваться этой льготой.

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