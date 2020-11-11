«Кощей»: вид истощенного Леонтьева на концерте напугал поклонников

11.11.2020 | 14:00

Валерий Леонтьев долгое время не выходил на связь. Артист лишь публиковал давние фотографии и архивные видеозаписи с концертов. Именно поэтому появление композитора на светском мероприятии в Арабских Эмиратах вызвало массу обсуждений.

Поклонники были шокированы внешним видом Леонтьева. Оказалось, что тренд на похудение добрался и до народного артиста. Валерий Яковлевич назвал внушительную цифру. За последние месяцы он сбросил около восьми килограммов.

Почти всю самоизоляцию певец провел в своем доме в Америке. Под яркими солнечными лучами Леонтьев скрывался от бушующей пандемии коронавируса и только несколько дней назад решил вернуться в пасмурную Москву. Артисту нужно было поработать на студии, откуда он снова улетел на гастроли.

Вскоре Валерий Яковлевич появился на сцене в Дубае. Даже самый невнимательный телезритель заметил бы явные изменения во внешнем виде советского композитора. По словам концертного директора, артист набрал несколько килограммов, но вскоре распрощался с лишним грузом.

Борис Чигирев заверил, что никакого секрета в стремительном похудении певца нет. Валерий Яковлевич продолжает ежедневно заниматься спортом, правильно питается и старается соблюдать режим. Стоит отметить, что он давно отказался от вредных привычек.

Несмотря на прекрасное состояние Леонтьева, среди поклонников нашли и те, кто раскритиковал новый образ жизни кумира. Комментаторы добавили, что в его возрасте неразумно сидеть на каких-либо диетах и изводить свой организм повышенной физической нагрузкой.

"Вы очень худой – кожа да кости. Скоро в Кощея превратитесь. Люди на фотографиях толще вас", – высказались фанаты.