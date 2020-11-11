Григорьев-Апполонов припомнил Игорю Сорину все былые обиды

11.11.2020 | 11:55

Накануне Андрей Григорьев-Апполонов рассказал многочисленной аудитории о важной дате. 10 ноября свой 51-й день рождения мог бы отметить всеми известный участник поп-трио "Иванушки International" Игорь Сорин.

Будущие коллеги познакомились задолго до того, как образовалась легендарная группа. Первая встреча Григорьева-Апполонова и Сорина произошла на одной из репетиций мюзикла "Метро". Молодые музыканты всеми силами пытались пробиться в шоу-бизнес и цеплялись за каждую возможность.

Спустя несколько месяцев после знакомства рыжий из "Иванушек" лично предложил Игорю присоединиться к проекту. Этот день можно считать официальной датой создания трио, покорившего всю Россию. На их концерты собирались целые стадионы, а клипы крутили по всем федеральным каналам.

Однако популярность так сильно накрыла Игоря Сорина, что он решил начать сольную карьеру. После громкого ухода артиста из группы стало известно, что он выпал из окна шестого этажа и скончался на руках у медицинских работников.

Андрей Григорьев-Апполонов в очередной раз почтил память покойного коллеги. В личном блоге "Инстаграм" музыкант написал, что Сорин часто подводил группу, но всегда выходил сухим из воды.

"После одной репетиции друзья Сорина с семи часов вечера ждали нас у него дома за накрытым столом, да не дождались. Обид было море. Но, как потом выяснилось, у него была очень уважительная причина", – высказался Андрей.