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Бутылка вина в день: Шепелев снова поменял распорядок дня

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37-летний Дмитрий Шепелев разоткровенничался с поклонниками. Он рассказал о том, как проходили его дни раньше. Телеведущий не стал скрывать, что употреблял много алкоголя.

Дмитрий Шепелев рассказал, что когда-то просыпался в шесть часов утра. Его день начинался со стакана чая с медом, пробежки и гимнастики. Завершением всех процедур были контрастный душ и полезный завтрак. "Неужели все было настолько плохо?", – пошутил телеведущий.

Правда, не всегда Шепелев так ответственно относился к своему здоровью и распорядку дня. Было время, когда он просыпался после полудня. Каждый день он выпивал по бутылке вина.

Сейчас утро Дмитрия проходит абсолютно по-другому. Он выпивает стакан воды и собирает сына Платона в школу. Телеведущий не исключает, что его утренний распорядок изменится еще несколько раз. Однако он понял главное: у человека должна быть мечта, которая утром поднимает с постели.

"И второе, нельзя есть перед сном роллы, иначе утром родная мать меня не узнает", – написал ведущий шоу "Ты как я" в "Инстаграм".

Напомним, Шепелев в одиночку растит семилетнего сына, которого ему подарила Жанна Фриске. Певица скончалась в 2015 году из-за неоперабельной опухоли головного мозга. После смерти возлюбленной Дмитрий представил общественности книгу "Жанна", в которой рассказал о ее борьбе с тяжелым недугом.

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Источник — dni.ru
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