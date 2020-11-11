Авербух отчитал Пегову за «юбку на ушах»

11.11.2020 | 07:34

Очередной выпуск шоу «Ледниковый период» запомнился телезрителям не только прекрасными прокатами любимых звезд, но и ярким высказыванием Ильи Авербуха.

Выдающийся фигурист раскритиковал актрису театра и кино Ирину Пегову из-за задравшейся юбки во время катания.

Звезда любимого многими россиянами фильма «Прогулка» вышла на лед вместе с Алексеем Тихоновым. Под музыку из мюзикла «Пассажиры» они исполнили зажигательный номер и невероятные трюки, но все равно Ирина вызвала недовольство тренера.

Задравшийся во время проката предмет гардероба Пеговой едва не стоил паре чистого выполнения сложного элемента в фигурном катании.

После выступления актриса подверглась критике со стороны Авербух. Он отчитал 42-летнюю артистку: «Юбка задирается на уши. Это страшно! Понимаешь? Это выбило всю поддержку. Почему просто не прикрепить эту юбку», — высказал Авербух Пеговой.