«17 отнятых квартир»: известный продюсер рассказал о методах Дрожжина и Цивиной

11.11.2020 | 06:06

Громкое дело о незаконном присвоении имущества семьи актера Алексея Баталова общественность обсуждает уже несколько недель. Главными подозреваемыми являются Наталья Дрожжина и Михаил Цивин, перепалки с которыми были у кинопродюсера Марка Рудинштейна.

Марк Рудинштейн является главным организатором фестиваля "Кинотавр". Он знает, что на это светское мероприятие, а также на другие вечеринки регулярно пытались попасть Наталья Дрожжина и Михаил Цивин. Однако продюсер постоянно этому препятствовал.

По словам Рудинштейна, подозреваемые в мошенничестве артисты пытались втереться в доверие к пожилым актерам. На мероприятиях Дрожжина и Цивин заводили нужные знакомства. Например, однажды они обманным путем попали на "Кинотавр". Наталья и Михаил позвонили помощникам продюсера от имени депутата Госдумы и потребовали проход на фестиваль.

Были и другие случаи. Дрожжина и Цивин подделывали пригласительные билеты, чтобы посетить светские вечеринки. Рудинштейн рассказал, что ему пришлось выдворять Наталью и Михаила с парохода, отправляющегося в круиз в рамках кинофестиваля. В другой раз продюсер даже подрался с Цивиным.

Рудинштейна не удивляет история, в которую попала семья Алексея Баталова из-за нечестных артистов. От знакомого полицейского продюсер узнал, что Дрожжина и Цивин фигурируют во множестве дел. "Мне показали материалы о 17 отнятых ими квартир", – сказал он.