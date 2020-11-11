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«17 отнятых квартир»: известный продюсер рассказал о методах Дрожжина и Цивиной

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Громкое дело о незаконном присвоении имущества семьи актера Алексея Баталова общественность обсуждает уже несколько недель. Главными подозреваемыми являются Наталья Дрожжина и Михаил Цивин, перепалки с которыми были у кинопродюсера Марка Рудинштейна.

Марк Рудинштейн является главным организатором фестиваля "Кинотавр". Он знает, что на это светское мероприятие, а также на другие вечеринки регулярно пытались попасть Наталья Дрожжина и Михаил Цивин. Однако продюсер постоянно этому препятствовал.

По словам Рудинштейна, подозреваемые в мошенничестве артисты пытались втереться в доверие к пожилым актерам. На мероприятиях Дрожжина и Цивин заводили нужные знакомства. Например, однажды они обманным путем попали на "Кинотавр". Наталья и Михаил позвонили помощникам продюсера от имени депутата Госдумы и потребовали проход на фестиваль.

Были и другие случаи. Дрожжина и Цивин подделывали пригласительные билеты, чтобы посетить светские вечеринки. Рудинштейн рассказал, что ему пришлось выдворять Наталью и Михаила с парохода, отправляющегося в круиз в рамках кинофестиваля. В другой раз продюсер даже подрался с Цивиным.

Рудинштейна не удивляет история, в которую попала семья Алексея Баталова из-за нечестных артистов. От знакомого полицейского продюсер узнал, что Дрожжина и Цивин фигурируют во множестве дел. "Мне показали материалы о 17 отнятых ими квартир", – сказал он.

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Источник — dni.ru
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