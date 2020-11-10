В новую пассию Харламова записали копию Асмус

10.11.2020 | 15:01

Появились любопытные подробности личной жизни артиста и резидента Comedy Club. Ходят слухи, что Гарик Харламов встречается с коллегой по цеху.

Поговаривают, что новой любовницей знаменитости стала звезда сериала "Крепостная" Катерина Ковальчук. Знаменитости вместе снимались в ситкоме "Гусар". Гарик и Катерина сейчас вместе в Сочи.

Интересно, что новая зазноба резидента Comedy Club очень похожа на его бывшую жену Кристину Асмус. Обе девушки светловолосы и имеют хрупкое телосложение.

Ранее в интервью Катерина Ковальчук признавалась, что работать с Гариком Харламовым на одной площадке – одно удовольствие. С комиком всегда весело. Снимаясь в сериале "Гусар", Катерина брала пример с Гарика по части юмора.

Как писали "Дни.ру", на съемках ситкома между артистами произошел неприятный эпизод. Ковальчук случайно разбила нос Харламову. В одной из сцен героиня Катерины отбирала пистолет у персонажа Гарика. В момент борьбы актриса не рассчитала силу и ударила оружием партнера по лицу. Комик получил небольшую кровоточащую рану.

Отметим, что совсем недавно резидент Comedy Club признался, что после развода вокруг его персоны много слухов. Гарику Харламову постоянно приписывают несуществующие романы. Так артисту пришлось опровергать отношения с коллегой по цеху Яной Кошкиной. Знаменитости случайно оказались в одной компании и их тут же нарекли парой. Вероятно, что сплетни об интрижке Гарика Харламова со звездой ленты "Крепостная" также выдумка.