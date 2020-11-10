Россиянам напомнили о существовании еще одной выплаты на ребенка

10.11.2020 | 05:26

В Фонде социального страхования (ФСС) напомнили о порядке оформления ежемесячной выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. Ее размер может достигать 28 000 рублей.

По общему правилу, размер пособия по уходу за ребенком составляет 40 % от среднего заработка. В некоторых случаях выплата производится в фиксированной сумме. С 1 июня 2020 года минимальный размер пособия по уходу за первым, вторым и последующими детьми составляет 6 752 рубля, с 1 января 2020 года максимальный размер пособия по уходу – 27 984 рубля 66 копеек, подчеркнули в ведомстве.

Согласно опубликованным критериям, рассчитывать на ежемесячные выплаты могут родители детей в возрасте до полутора лет. Для этого одному из них, кто будет ухаживать за малышом, необходимо у своего работодателя оформить отпуск по уходу за ребенком.

В бухгалтерию следует предоставить копию свидетельства о рождении ребенка и справку с места работы второго родителя. Это необходимо, чтобы удостовериться, что тот не оформил подобное пособие.

Для расчета пособия можно воспользоваться следующей формулой. Средний заработок за два предыдущих календарных года (не должен превышать за каждый год предельную величину базы для начисления страховых взносов в ФСС: в 2018 году – 815 000 рублей, в 2019 году – 865 000 рублей, в 2020 году - 912 000 рублей, для расчета надо выбрать сумму, которая меньше) следует разделить на число календарных дней в этом же периоде (исключая периоды временной нетрудоспособности, отпусков по беременности и родам и по уходу за ребенком, период освобождения от работы с сохранением зарплаты). Полученный средний дневной заработок, который не может превышать контрольную величину следует умножить на 30,4 и на 40 процентов.

В ФСС напомнили об особых условиях поддержки семей, в которых отец ребенка в данный момент проходит срочную службу по призыву. В таком случае мать ребенка может рассчитывать на повышенное пособие.