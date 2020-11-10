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Прозрачность и рост: Путин подписал закон о зарплатах бюджетников

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Теперь кабинет министров имеет право утверждать требования к системам оплаты труда работников бюджетной сферы.

Это касается трудящихся в государственных и муниципальных учреждениях. Правительство РФ теперь может устанавливать и дифференцировать оклады, ставки заработной платы, применяемые перечни компенсационных и стимулирующих выплат, а также условия их назначения этих выплат.

Чуть ранее заместитель Министра труда и социального развития Андрей Пудов заявлял, что новый закон "позволит гармонизировать условия труда работников одной отрасли в разных регионах".

"Закон повысит прозрачность применяемых систем оплаты труда. И, что важно - приведет к росту зарплат", - сообщил Пудов.

С вступлением в силу закона кабмин получит право определять сферы деятельности государственных и муниципальных учреждений, на которые распространяются требования, а также срок, в течение которого необходимо привести условия оплаты труда работников в соответствии с утверждаемыми требованиями.

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Источник — rg.ru
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