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«Он все мое»: испытывающая чувство вины Польских отдала всю себя внуку

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Несколько лет назад в семью народной артистки Галины Польских пришла беда. Ее любимый внук разбился на мотоцикле.

В 2011 году внук актрисы Филипп Шеббо попал в страшную аварию: его мотоцикл на полной скорости врезался в отбойник. Молодой человек получил множество переломов и был доставлен в больницу. Родственник Галины Польских выжил, но медики ампутировали ему ногу.

Трагедия больно ударила по артистке. Польских долгое время испытывала чувство вины: ведь именно она после долгих уговоров разрешила внуку приобрести опасный транспорт. К тому же его друзья не раз замечали, что у мотоцикла неполадки с колесом, но ничего не предпринимали.

После ДТП знаменитость стала проводить все время с внуком. Польских помогла родственнику в реабилитации. В итоге молодой человек смог получить образование, выучить иностранные языки. "Все время с ним. Он – мое все", – подчеркнула артистка в интервью "Экспресс газете".

Отвлечься от мыслей от трагедии звезда помогла работа. Режиссеры продолжили приглашать ее в свои картины. За последние годы Галина Польских снялась более чем в 20 проектах. Наиболее заметные из них – роль завуча в сериале "Мама" и роль Анны Арбениной в теленовелле "Чудотворец".

Напомним, Филипп Шеббо – сын младшей дочери знаменитости. Марина Польских родила наследника в 1992 году в браке с гражданином Ливана. Молодой человек получил высшее образование в Лондоне.

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Источник — dni.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Отвлечься от мыслей от трагедии звезда помогла работа.
Что, грамотного персонала в пензаинформ вообще нет?!

Имя: Гость
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