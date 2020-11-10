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Обвиненный в изменах жене Владимир Конкин рассказал о мистике «девятого дня»

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Актер Владимир Конкин сообщил о происходящей в доме мистике после смерти дочери. Он считает, что дочь общается с ним таким образом.

Актер Владимир Конкин до сих пор не может смириться со смертью своей 32-летней дочерью Софией. Артист не хотел выступать ни на каких ток-шоу, однако судьба его заставила. Его вынудили родные, которые втянули его в грязный скандал с историей об изменах жене. Поэтому Конкин пришел на передачу "Судьба человека" на канале "Россия 1".

Помимо этой темы он рассказал о чертовщине, которая стала твориться в его доме после смерти дочери. Начали падать картины. Он считает это знаком. По его мнению, дочь таким образом говорит с ним и пытается поддержать словами "Держись, папа".

Так случилось с картиной, на которой изображена балерина в розовом платье. Ее сделала София в 11-летнем возрасте на день театра.

"Когда было девять дней Софии, то она сорвалась со стены. Я заново подклеивал. Вот просто висела и раз упала. Девять дней. Так что вот такая мистика", – поведал актер.

В начале осени этого года Россию потрясла страшная новость – в бассейне фитнес-центра утонула дочь известного актера Владимира Конкина София. Молодая девушка была здорова, ничто не предвещало трагическую гибель. Однако после смерти девушки появилась информация о том, что она могла быть пьяна...

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Источник — dni.ru
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